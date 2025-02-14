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«Салават Юлаев» всухую обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голкипер уфимцев Семен Вязовой пятый раз в сезоне сыграл «на ноль»
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Артем Набиев (28-я минута), Денис Ян (50) и Джош Ливо (60).

21-летний голкипер уфимцев Семен Вязовой пятый раз в сезоне сыграл «на ноль».

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Ранее в этом сезоне «Салават Юлаев» дважды обыгрывал «Ак Барс» при трех поражениях (5:3, 3:2 ОТ, 2:3, 1:5, 3:4 ОТ). Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.

«Салават Юлаев» набрал 73 очка в 54 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками в 54 встречах расположился на третьей строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 16 февраля примет ярославский «Локомотив», «Ак Барс» в тот же день в гостях сыграет с омским «Авангардом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев
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