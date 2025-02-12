Вратари подрались во время рукопожатия после матча КХЛ из-за «личного»
Вратарь казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов и голкипер нижегородского «Торпедо» Ивана Кульбакова подрались во время рукопожатия после матча регулярного чемпионата в Казани.
По словам Мифтахова, он высказал претензии из-за того, что на последних секундах, когда «Торпедо» вел со счетом 5:1, Кульбаков ударил клюшкой нападающего «Ак Барса» Никиту Дыняка за борьбу на пятачке. Между вратарями возникла словесная перепалка, переросшая в драку.
«Мне не понравился эпизод, где Никита Дыняк получил от Ивана Кульбакова неприятный удар клюшкой. Задал ему вопросы, — цитирует Мифтахова «Реальное время». — Дальше уже личное».
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов связал произошедшее с эмоциями.
«Насколько я знаю о деталях, был конфликт между Мифтаховым и Кульбаковым. Я спросил Ивана Бочарова (вратаря «Торпедо» — РБК), потому что он пытался разнимать, ему сзади натянули майку, и началось, — цитирует Ларионова ТАСС. — Но это эмоции, это хоккей, и когда команда проигрывает дома, она недовольна и выражает свои эмоции через край».
«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции с 72 очками, «Торпедо» идет восьмым на Западе с 60 очками.
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