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Подозреваемого в избиении комментатора Скворцова задержали в Новосибирске

На данный момент полицейские опрашивают мужчину
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Подозреваемого в избиении комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова задержали в Новосибирске. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется», — говорится в сообщении.

Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ему диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля его перевели из реанимации в одноместную палату.

Записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о конфликте Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из мужчин ударил журналиста, и тот упал.

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов рассказал в своем телеграм-канале об обстоятельствах нападения на Скворцова.

«Как эту ситуацию знаю я: на улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара, начался разговор, который перетек в конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар», — написал Ерыкалов.

По его словам, в тот момент из заведения вышел Скворцов, и его тоже почти моментально ударили, после чего он упал и потерял сознание.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы).

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