Большунову предложили выступить еще в двух гонках в Италии
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов получил предложения принять участие еще в двух стартах в Италии. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Накануне Большунов стал победителем 30-километровой гонки в Италии Sudtirol Moonlight Classic. Это был его первый международный старт после отстранения российских лыжников. Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Гонка не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта, ее организаторы сами принимают решение.
«Большунову поступили предложения пробежать еще две гонки в Италии. Но с Александром я еще не созванивался. Планирую поговорить с ним на этот счет. На мой взгляд, лучше провести интервальные тренировки, а не гонки на марафонских дистанциях», — сказал Бородавко.
По словам тренера, решения на счет участия Большунова в новых стартах в Италии еще не принято.
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.
Большунов в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем выиграл только одну гонку на Кубке России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене
Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины