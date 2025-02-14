Большунову предложили выступить еще в двух гонках в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион накануне стал победителем 30-километровой международной гонки Sudtirol Moonlight Classic

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов получил предложения принять участие еще в двух стартах в Италии. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Накануне Большунов стал победителем 30-километровой гонки в Италии Sudtirol Moonlight Classic. Это был его первый международный старт после отстранения российских лыжников. Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Гонка не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта, ее организаторы сами принимают решение.

«Большунову поступили предложения пробежать еще две гонки в Италии. Но с Александром я еще не созванивался. Планирую поговорить с ним на этот счет. На мой взгляд, лучше провести интервальные тренировки, а не гонки на марафонских дистанциях», — сказал Бородавко.

По словам тренера, решения на счет участия Большунова в новых стартах в Италии еще не принято.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.

Большунов в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем выиграл только одну гонку на Кубке России.