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Гашек рассказал об отказах от приглашений на «вечеринку к Путину»

По словам чешского хоккейного вратаря, он отклонял предложения, потому что хотел выпить пива с друзьями. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что его отказ не был связан с политической позицией
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, чех Доминик Гашек, регулярно критикующий российских спортсменов, рассказал, что в свое время дважды отказывался ходить на мероприятия, где должен был присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Дмитрула».

«Меня дважды приглашали на вечеринку к Владимиру Путину. Я отказывался. Но не потому, что имел что-то против Путина», — сказал Гашек.

Он отметил, что просто хотел провести время с партнерами по команде. «Может, тогда в 2011 году это был мой единственный шанс пожать ему руку. Я понятия не имел, в каком направлении движется политика России. Я играл в хоккей и был сфокусирован только на этом», — добавил бывший хоккеист.

По словам Гашека, все в команде были удивлены его отказом. «Я отвечал, что не хочу туда идти, а лучше выпью пива с друзьями. Только потом я понял, что для них значит Путин. Я был там как игрок и вел себя как игрок. Мне незачем было идти к Путину на вечеринку», — добавил чех.

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Спорт
Доминик Гашек

Гашек не уточнил, что имеет в виду под «вечеринкой». Год назад он рассказывал, что его два раза приглашали на какие-то мероприятия, где был Путин, и «один раз это был не хоккей».

60-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

Гашек с 2022 года регулярно критикует российских спортсменов. На предложение двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги он ответил отказом.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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