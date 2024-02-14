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Малкин заявил, что понимает причины отстранения сборной России по хоккею

Малкин об отстранении сборной России по хоккею: ситуация опасная, и мы это знаем
Нападающий «Питтсбурга» заявил, что хоккейные власти заботятся о защите игроков. Малкин отметил, что отстранение негативно скажется на молодых хоккеистах и выразил надежду, что этот год будет последним без россиян на турнирах
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Rick Scuteri / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин понимает, почему сборную России по хоккею могут не допустить на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом он заявил The Athletic.

«Это сложно, потому что следующие Олимпийские игры пройдут в Италии, это Европа. Возможно, это более опасно для нас. Здесь [в Северной Америке], возможно, проблем не будет. Сейчас ситуация опасная, и мы это знаем. Я думаю, что это больше для защиты игроков», — сказал Малкин.

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По словам Малкина, отстранение россиян плохо сказывается на молодых хоккеистах. «Это плохо, потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Каждый игрок хочет носить форму национальной команды. Посмотрите на футбол — насколько крут чемпионат мира, сколько людей его смотрят. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, — насколько это круто? У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут победы», — сказал форвард.

Малкин надеется, что это будет последний сезон отстранения сборной России. «Это просто спорт. Мы хотим играть, чтобы выиграть международный турнир. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс сыграть», — заключил Малкин.

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Федерация хоккея России (ФХР) назвала дискриминационным решение о продлении отстранения сборных страны.

Глава IIHF Люк Тардиф рассказал, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале—марте 2025 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Евгений Малкин Олимпиада сборная России по хоккею
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