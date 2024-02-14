Малкин заявил, что понимает причины отстранения сборной России по хоккею
Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин понимает, почему сборную России по хоккею могут не допустить на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом он заявил The Athletic.
«Это сложно, потому что следующие Олимпийские игры пройдут в Италии, это Европа. Возможно, это более опасно для нас. Здесь [в Северной Америке], возможно, проблем не будет. Сейчас ситуация опасная, и мы это знаем. Я думаю, что это больше для защиты игроков», — сказал Малкин.
По словам Малкина, отстранение россиян плохо сказывается на молодых хоккеистах. «Это плохо, потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Каждый игрок хочет носить форму национальной команды. Посмотрите на футбол — насколько крут чемпионат мира, сколько людей его смотрят. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, — насколько это круто? У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут победы», — сказал форвард.
Малкин надеется, что это будет последний сезон отстранения сборной России. «Это просто спорт. Мы хотим играть, чтобы выиграть международный турнир. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс сыграть», — заключил Малкин.
Международная федерация хоккея (IIHF) ранее объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Федерация хоккея России (ФХР) назвала дискриминационным решение о продлении отстранения сборных страны.
Глава IIHF Люк Тардиф рассказал, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале—марте 2025 года.
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