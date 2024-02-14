Овечкин назвал безумием возможное отстранение сборной России от Олимпиады
Капитан «Вашингтона Кэпиталз» фразой «это безумие» отреагировал на возможное отстранение сборной России по хоккею от Олимпиады 2026 года. Нападающего цитирует The Athletic.
Овечкин на вопрос, задумывается ли он о том, что больше никогда не сыграет на Олимпиаде, ответил: «Я стараюсь не думать об этом».
«Но Никита Кучеров (на данный момент ведущий бомбардир НХЛ. — РБК), возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Это не весело, но это то, что есть», — добавил нападающий.
На вопрос, справедливо ли решение, Овечкин ответил: «Мы ничего не можем сделать прямо сейчас».
«Что они скажут — мы сделаем это. Сейчас мы сидим дома. Возможно, это изменится, — добавил 38-летний хоккеист. — Надеюсь на это. Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Для нас ничего хорошего нет».
Овечкин дебютировал на Олимпиаде в 2006 году. Он трижды выступал на Играх. Олимпиада-2014 на данный момент является последней, на которой выступали игроки НХЛ.
В феврале стало известно, что игроки НХЛ смогут выступить на Играх 2026 и 2030 годов. Сборная России сыграет с командой США в одной группе на олимпийском турнире 2026 года в случае допуска.
Однако на данный момент сборные России по хоккею отстранены от всех международных турниров. Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос участия России на Олимпиаде-2026 в феврале-марте 2025 года.
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