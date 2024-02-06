Суд обязал Промеса выплатить компенсацию по делу о нападении на кузена с ножом

Суд обязал Промеса выплатить компенсацию по делу о нападении на кузена

Летом прошлого года суд Амстердама приговорил футболиста «Спартака» к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и обязал выплатить €7 тыс. пострадавшему. Промес подал апелляцию, которая не была удовлетворена

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес должен будет выплатить компенсацию своего двоюродному брату по делу о нападении с ножом. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме, сообщает AD.nl.

Суд Амстердама 19 июня 2023 года приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Футболист подал апелляцию на это решение.

Летом 2020 года Промес ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья.

Брат Промеса пытается получить компенсацию от Промеса за нападение. На суде он требовал €1 млн. В итоге футболиста обязали выплатить €7 тыс. в качестве компенсации, Промес также подал апелляцию на этой решение. Сумма, которую должен теперь выплатить Промес, будет определена в ходе последующей процедуры.

У Промеса в Нидерландах идет еще один суд. Прокуратура 24 января запросила для нападающего девять лет тюремного заключения за ввоз 1362 кг кокаина в страну. Следствие считает, что Промес выполнял «руководящую» роль и финансировал процесс. Приговор будет оглашен 14 февраля.