Юристы оценили риски экстрадиции лидера «Спартака» Промеса в Нидерланды

Прокуратура Нидерландов пыталась добиться выдачи Квинси Промеса, который проходит по делу о контрабанде наркотиков. Юристы оценили риски экстрадиции лидера «Спартака» в Нидерланды — об этом в материале «РБК Спорт»

Квинси Промес (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Прокуратура Нидерландов на заседании суда 24 января запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса девять лет тюремного заключения за ввоз 1362 кг кокаина в страну. В прокуратуре считают, что Промес выполнял «руководящую» роль и финансировал процесс.

Также журналист Ad.nl Виктор Шильдкамп отмечал, что прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции Промеса, но безуспешно.

11 января 2023 года прокуратура также сообщила, что подозревает Промеса в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу в качестве компенсации за пропавшую в 2019 году партию в 400 кг кокаина. Суринамец отрицает связь с игроком «Спартака», хотя у него в телефоне нашли номер футболиста.

Прокурор выразил сожаления в связи с отсутствием Промеса в суде, поскольку тот мог бы прояснить подозрительные телефонные разговоры, которые прослушивала полиция. В одном из разговоров футболист якобы говорит об инвестициях в размере €75 тыс. в торговлю наркотиками. После изъятия партии кокаина Промес, по данным прокуратуры, в зашифрованном сообщении написал, что его прибыль «сократилась вдвое».

В начале заседания адвокат Промеса заявил, что у футболиста есть «другие обязательства» — он находится на сборе в ОАЭ со «Спартаком».

Впервые о возможной причастности Промеса к контрабанде наркотиков стало известно в марте 2022 года. Однако сам футболист отрицает причастность к контрабанде наркотиков, его адвокат заявлял, что подозрительные сообщения отправлял не футболист.

Также в июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Футболист подал апелляцию на приговор.

Юристы оценили риски экстрадиции

По общему праву Промесу не грозит экстрадиция из России в Нидерланды, однако игрок может быть выдан в индивидуальном случае, но это маловероятно. Такое мнение «РБК Спорт» высказали опрошенные юрист Евгений Морозов и председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов Сергей Алексеев.

«Уголовное право Нидерландов и решение юрисдикционных органов Нидерландов не имеют юридической силы на территории Российской Федерации. Также у нас нет общего договора об экстрадиции с Нидерландами, но иногда по договоренности между правительствами или правоохранительными органами стран в индивидуальном порядке преступники могут выдаваться, но это крайне редкие случаи», — сказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов Сергей Алексеев.

Несмотря на то, что футболист находится в ОАЭ, с которыми у Нидерландов есть договор об экстрадиции, на данный момент Промесу ничего не грозит, поскольку у футболиста привилегированный статус в стране. «По данному составу преступления экстрадиция из ОАЭ маловероятна. Сейчас у него в ОАЭ привилегированный статус, специальная резидентская виза Арабских Эмиратов, риска экстрадиции быть не должно», — добавил Алексеев.

Также юрист Морозов отметил, что требования прокуратуры без судебного решения беспочвенны, поскольку оно еще не вступило в законную силу. «Вступившего в законную силу решения суда, на основании которого власти Голландии могли бы требовать у ОАЭ экстрадиции их гражданина, нет», — сообщил он.

Юрист добавил, что «если на территории Российской Федерации российские правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело против Промеса, то нет оснований в отношении санкций к нему».

По словам Алексеева, теоретически по действующему международному праву Промес может быть выдан в Нидерланды, но это крайне маловероятно.

«По общему праву в данной ситуации Промесу ничего не грозит, но может быть по индивидуальному случаю в отношении выдачи игрока. В данной ситуации, с учетом категории преступлений и текущим взаимодействием между странами, это крайне маловероятно, хотя теоретически по действующему международному праву возможно», — сказал Алексеев «РБК Спорт».

Юрист Евгений Морозов отметил, что Россия оставила за собой право отказывать в экстрадиции при определенных обстоятельствах.

«Между Россией и Голландией есть правовые документы, которые говорят о том, что есть право на экстрадицию в Нидерланды при запросе Генпрокуратуры и других органов государственной власти, на которые наша страна может отреагировать, а может не отреагировать, поскольку в конвенции мы оставили за собой право отказывать в экстрадиции при определенных обстоятельствах», — сказал юрист.

Морозов усомнился в том, что в России отреагируют на запрос Нидерландов, поскольку ранее европейские страны отказывали в экстрадиции осужденных на территории Российской Федерации. «Второй аспект по экстрадиции — это политический. На сегодняшний день есть большие сомнения, что Российская Федерация отреагирует на запрос, если он поступит, с учетом того, что ранее эта сторона и другие европейские страны отказывали в экстрадиции осужденных на территории Российской Федерации. Поэтому, с учетом всех аспектов, экстрадиция вряд ли случится», — заключил он.