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Прокурор запросил для лидера «Спартака» 9 лет за контрабанду наркотиков

В Нидерландах прокурор запросил для Промеса 9 лет за контрабанду наркотиков
Прокурор считает, что у футболиста «Спартака» Квинси Промеса была «руководящая» роль в деле о контрабанде двух партий кокаина через порт Антверпена в 2020 году
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Прокуратура Нидерландов на заседании суда запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса девять лет тюремного заключения за ввоз 1362 кг кокаина в страну. Об этом сообщает AD.nl.

В прокуратуре считают, что Промес выполнял «руководящую» роль и финансировал процесс.

Второго подозреваемого по делу, Мэрилио В., дядю футболиста, прокурор попросил приговорить к восьми годам тюрьмы. Его также обвиняют в отмывании денег. Он признал, что знал о кокаине, но заявил, что его роль в деле была самой незначительной.

Ранее на суде прокурор заявил, что Промес и его дядя принадлежат к «большой сети преступников», причастной к ввозу в Нидерланды кокаина в 2020 году через порт Антверпена двумя партиями, одну из которых задержали.

На заседании прокурор зачитал предполагаемую переписку двух обвиняемых об организации контрабанды.

В Нидерландах сообщили о попытке прокуратуры добиться экстрадиции Промеса
Спорт
Квинси Промес

Промес не приехал на заседание суда, он отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ. Футболист ранее отрицал свою причастность к контрабанде наркотиков.

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Впервые о подозрениях в адрес Промеса стало известно в 2022 году. В июне 2023-го форварда также приговорили к полутора годам заключения за нападение на кузена, Промес подал апелляцию на приговор.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Квинси Промес ФК Спартак Москва Нидерланды суд наркотики
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