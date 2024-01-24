Прокурор запросил для лидера «Спартака» 9 лет за контрабанду наркотиков
Прокуратура Нидерландов на заседании суда запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса девять лет тюремного заключения за ввоз 1362 кг кокаина в страну. Об этом сообщает AD.nl.
В прокуратуре считают, что Промес выполнял «руководящую» роль и финансировал процесс.
Второго подозреваемого по делу, Мэрилио В., дядю футболиста, прокурор попросил приговорить к восьми годам тюрьмы. Его также обвиняют в отмывании денег. Он признал, что знал о кокаине, но заявил, что его роль в деле была самой незначительной.
Ранее на суде прокурор заявил, что Промес и его дядя принадлежат к «большой сети преступников», причастной к ввозу в Нидерланды кокаина в 2020 году через порт Антверпена двумя партиями, одну из которых задержали.
На заседании прокурор зачитал предполагаемую переписку двух обвиняемых об организации контрабанды.
Промес не приехал на заседание суда, он отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ. Футболист ранее отрицал свою причастность к контрабанде наркотиков.
Впервые о подозрениях в адрес Промеса стало известно в 2022 году. В июне 2023-го форварда также приговорили к полутора годам заключения за нападение на кузена, Промес подал апелляцию на приговор.
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