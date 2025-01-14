Абаскаль заявил, что прожил бы на ₽30 тыс. в месяц в Москве, ведь «это €3000»

Абаскаль перепутал курс евро и рубля, говоря от тратах в Москве

Бывший тренер московского «Спартака» заявил, что прожил бы на ₽30 тыс. в месяц в Москве, ведь «это €3000»

Гильермо Абаскаль (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, смог бы он прожить на 30 тыс. руб. в месяц в Москве, перепутав курс евро и рубля.

«30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все — жизнь удалась!» — ответил Абаскаль на вопрос, хватило ли бы ему 30 тыс.

По словам Абаскаля, в Москве можно вести более скромную жизнь или дорогую. «Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно», — добавил тренер.

Сейчас курс ЦБ составляет 104,85 руб. за один евро.

Ранее некоторые футболисты, например голкипер «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок, рассказывали, что если питаться на базе, то прожили бы на 30 тыс. руб. в месяц.

Испанский тренер на прошлой неделе говорил, что хотел бы вернуться в Россию.

Он возглавлял «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го. Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.

После ухода из «Спартака» 35-летний Абаскаль работал в испанской «Гранаде» (второй дивизион), но был уволен после шести туров.