Бывший тренер «Спартака» Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию

Испанец отметил, что как в Москве, нигде так хорошо не работал и так комфортно себя не чувствовал. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль рассказал ТАСС, что хотел бы вернуться в Россию.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — сказал Абаскаль.

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го. Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.

После ухода из «Спартака» 35-летний Абаскаль работал в испанской «Гранаде» (второй дивизион), но был уволен после шести туров.