 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию

Испанец отметил, что как в Москве, нигде так хорошо не работал и так комфортно себя не чувствовал. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль рассказал ТАСС, что хотел бы вернуться в Россию.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — сказал Абаскаль.

Абаскаль заявил, что он создал нынешнюю команду «Спартака»
Спорт
Гильермо Абаскаль

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го. Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.

После ухода из «Спартака» 35-летний Абаскаль работал в испанской «Гранаде» (второй дивизион), но был уволен после шести туров.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Гильермо Абаскаль ФК Спартак Москва
Гильермо Абаскаль фото

Гильермо Абаскаль

футбольный тренер, спортсмен
13 апреля 1989 года
Материалы по теме
Абаскаль сравнил время в «Спартаке» с «роскошным» экспериментом
Спорт
Абаскаль сразу после отставки из «Гранады» посетил матч «Спартака»
Спорт
Абаскаль фразой «не съешь дерьма» оценил первое поражение в Испании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Азербайджан приостановил поставки газа в СербиюЭкономика, 17:36
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 17:28
Как меняется стратегия цифровизации регионовОтрасли, 17:26
Прощание с актрисой Добровольской пройдет в МХТ 14 январяОбщество, 17:25
В Ялте впервые обнаружили загрязнение мазутомОбщество, 17:12
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль заявил о желании вернуться в РоссиюСпорт, 16:58
«Металлург» выиграл восьмой подряд матч в КХЛСпорт, 16:45
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Протестующие перекрыли главный проспект в Улан-БатореПолитика, 16:33
Россия осталась одним из крупнейших поставщиков газа в ИспаниюЭкономика, 16:26
Как снизить затраты на хранение данных и защититься от их потериОтрасли, 16:25
Что нужно для достижения технологического лидерстваОтрасли, 16:25
На волне здоровья: плюсы жизни у водыСтиль, 16:22
Умер искусствовед Леонид БажановОбщество, 16:08
С видом на Москву-реку: как жизнь у воды влияет на благополучиеТренды, 16:02