Бывший тренер «Спартака» Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию
Бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль рассказал ТАСС, что хотел бы вернуться в Россию.
«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — сказал Абаскаль.
Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года до апреля 2024-го. Первый сезон под руководством Абаскаля «красно-белые» завершили на третьем месте в РПЛ, а в Кубке России дошли до полуфинала. На момент увольнения Абаскаля «Спартак» шел на шестом месте, однако окончил сезон 2023/24 на пятой строчке, опередив ЦСКА.
После ухода из «Спартака» 35-летний Абаскаль работал в испанской «Гранаде» (второй дивизион), но был уволен после шести туров.
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