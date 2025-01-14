Как новые санкции США повлияют на РФС и «Спартак»

10 января США ввели новые санкции в отношении российских компаний, а также к главе РФС Александру Дюкову и члену совета директоров «Спартака» Юсуфу Алекперову. Какие проблемы могут повлечь санкции — в материале «РБК Спорт»

Фото: Stupnikov Alexander / Global look press

Что произошло

10 января США объявили о введении новых санкций, которые затронули российские компании энергетического сектора и несколько ключевых фигур, связанные с российским спортом, в частности с футболом. В санкционный список вошли глава «Газпром Нефти» и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, первый президент ПАО ЛУКОЙЛ Вадим Воробьев, сын совладельца ЛУКОЙЛа Юсуф Алекперов, входящий в совет директоров «Спартака». В декабре 2024 года Александр Дюков объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок в РФС. Он является единственным кандидатом на этот пост.

Как скажутся санкции на РФС

Юристы Сергей Гландин из фирмы BGP Litigation и Глеб Бойко из фирмы NSP рассказали «РБК Спорт» о рисках, которые могут возникнуть для российского футбола после новых санкций.

Бойко заявил, что последствия для российских футбольных клубов не будут значительными: «Российские клубы и так не допущены к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА [это внутренние решения данных организаций, не связанные непосредственно с какими-либо санкционными ограничениями]. То же самое касается репутационного ущерба, вряд ли он будет существенным».

Однако введенные санкции могут оказать негативное влияние на финансирование РФС от международных неправительственных организаций, говорит Бойко. По его словам, санкции могут негативно повлиять на финансирование РФС со стороны международных неправительственных спортивных организаций, в частности со стороны УЕФА по программе HatTrick [Программа распределяет доходы от мужских чемпионатов Европы между национальными ассоциациями для финансирования проектов направленных на развитие футбола. — Прим. «РБК Спорт»].

Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией заявил, что пока дополнительных рисков для РФС нет. «Деньги за HatTrick РФС получил, следующий крупный платеж только через четыре года», — добавил собеседник РБК.

«ФИФА и УЕФА не обязаны соблюдать санкции, введенные со стороны США, и могут продолжать свое сотрудничество с РФС. «Важно отметить, что блокирующие санкции в отношении Александра Дюкова были введены США, а еще Великобританией в 2022 году. ФИФА и УЕФА не являются лицами, обязанными соблюдать санкции США и Великобритании, поэтому они могут продолжать сотрудничество с РФС», — отметил Бойко.

Юрист указал на потенциальные риски, связанные с иностранными банками, которые могли бы начать отказывать в проведении долларовых операций с участием РФС.

«В то же время с высокой степенью вероятности иностранные банки, которые были задействованы в транзакциях между РФС и УЕФА и ФИФА, теперь могут отказаться от совершения, как минимум долларовых транзакций с участием РФС (такие банки скорее всего не захотят принимать на себя риски проведения платежей, в которые косвенно вовлечено лицо, включенное в санкционный список США). Существует также риск, что иностранные банки вообще откажутся осуществлять платежи с участием РФС», — сказал Бойко «РБК Спорт».

Юрист Гландин отметил, что в России могут возникнуть ограничения на проведение платежей в валютах, отличных от рубля: «Скорее всего, платежи в евро тоже будут не проходить. С высокой вероятностью эти компании уже получили уведомления, в том числе и от российских дочерних европейских банков, о закрытии евровых счетов и невозможности проводить евровые платежи. То есть проблема возникнет только с переводом денег в иных валютах, отличных от рубля».

Гландин добавил, что российские спортивные клубы не понесут репутационных убытков. «Из-за того, что спонсорский логотип будет на майках и на стадионах, например, каких-то проблем не возникнет. Если говорить про репутационные ущербы, то не вижу каких-то нововведений в связи с санкциями от 10 января. Поскольку уже за почти что три года все, кто прекратил какое-то сотрудничество с российскими клубами, давно это сделали и ничего нового здесь не будет», — сказал он.

Какие риски есть для «Спартака»

Гландин подчеркнул, что на уровне внутренней деятельности риски для клуба минимальны, например, для «Спартака».«Если нефтяная компания, попавшая под санкции, перечисляет деньги клубу, а клуб их уже тратит, то здесь как все работало, так все и работает.

Однако при выходе на международную арену возможны некоторые сложности, связанные с доказательством легитимности источника финансирования, отмечает Гландин. «Единственное, с чем может возникнуть проблема, это если, например, команда куда-то едет на товарищеский матч или участвует в какой-то лиге в дружественных странах. В таком случае банк организатора соревнований может запросить у клуба подтверждение, что деньги, за которые куплены билеты на самолет, оплачены отели, проведены трансферы и прочее, не поступили из санкционного источника. С этим клуб может столкнуться, поскольку он сам не находится под санкциями. Поэтому каких-либо рисков, проблем для него я не вижу», — заключил он.

По словам Бойко, если Юсуф Алекперов единолично или совместно с иными санкционным лицами не владеет более 50% долей в Спартаке, то в целом санкции США не должны применяться к «Спартаку» [100% акций клуба принадлежат «ЛУКОЙЛ». — Прим. «РБК Спорт»]. «В США в отличие от ЕС и Великобритании нет четко обозначенных со стороны регулятора (OFAC) критериев контроля в отношении юридических лиц. Таким образом, наличие в совете директоров одного санкционного лица не должно говорить о том, что на «Спартак» должны распространяться санкции», — сказал он.

С другой стороны, на практике американские лица, в частности банки могут рассматривать компанию в совете директоров, которой присутствует санкционное лицо как компанию, находящуюся под контролем санкционного лица и блокировать транзакции с участием такой компании, отмечает Бойко. «В любом случае наличие санкционного лица в органах управления компании может отпугивать иностранных контрагентов», — заявил он.

Кроме того, законодательство США в качестве самостоятельного основания для введения блокирующих санкций устанавливает нахождение компании под контролем санкционного лица, продолжил Бойко. «Таким образом, в отсутствии четких критериев OFAC может посчитать, что Спартак находится под контролем санкционного лица. Однако, вероятность этого не очень высока, так как российские спортивные организации не являются приоритетной целью санкций США», — заключил он.

С какими проблемами столкнулся российский футбол в связи с санкциями?

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную Россию и российские клубы от участия во всех международных турнирах под эгидой этих организаций на фоне геополитического конфликта с Украиной. Российский футбольный союз (РФС) несколько раз подавал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в надежде оспорить эти решения, но изменений не последовало.

В марте 2022 года ФИФА также разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие своих контрактов в одностороннем порядке. Большинство легионеров не воспользовались этой возможностью, но такие клубы, как «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», понесли значительные потери, утратив большую часть легионеров.

Экономические санкции, наложенные на российские банки, изменили подход к трансферам. Клубы вынуждены находить обходные пути для осуществления сделок, когда прямые переводы оказываются под запретом, или прибегать к услугам не подпадающих под санкции банков, если такая возможность предоставляется.

В 2022 году лондонский «Челси» планировал приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, но сделка сорвалась из-за проблем с банковскими переводами. В июле 2023 года «Спартак» столкнулся с проблемами при попытке приобрести бразильского защитника Рожерио из итальянского «Сассуоло». Генеральный директор клуба объяснил срыв сделки этическими причинами, заявив, что они «не хотели иметь дело с русскими».

ЦСКА столкнулся с трудностями при покупке нападающего Виктора Давилы из мексиканского «Леона» за $5 миллионов. Чтобы обойти ограничения, российский клуб нашел непривычный способ перевода денег, сообщал Metaratings. Средства были предоставлены самому футболисту, который самостоятельно выкупил свой контракт у «Леона». Для осуществления платежа деньги прошли долгий путь: их конвертировали в дирхамы и отправили в ОАЭ, затем перевели в евро и перевели в Венесуэлу, где они поступили на счет футбольного агентства. После конвертации в доллары США средства через Чили дошли до Мексики.