Команда Бивола подаст протест на судейство боя с Бетербиевым
Команда российского боксера Дмитрия Бивола в понедельник подаст официальный протест на судейство поединка за титул абсолютного чемпиона мира с Артуром Бетербиевым. Заявление менеджера Бивола Вадима Корнилова приводит Box Nation.
Бивол проиграл Бетербиеву в Эр-Рияде решением судей — 114–114, 113–115, 112–116. Организатор боя председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что результат боя оказался несправедливым, а промоутер Бивола Эдди Хирн призвал запретить одному из судей поединка работать в боксе.
«В понедельник мы подадим протест. Мы все понимаем, что это не сработает, но судья (поставивший 116–112 в пользу Бетербиева. — РБК) должен понести какую-то ответственность», — сказал Корнилов.
Бивол заявил, что не надо спрашивать его о судьях и их записках. «Мое дело — идти на ринг, делать все идеально и брать пояса», — сказал боксер.
Бивол признался, что не знает, сколько раундов он выиграл, и не собирается, пересматривая бой, считать очки. По его словам, семья и близкие все равно считают его чемпионом.
Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах.
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