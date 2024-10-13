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Команда Бивола подаст протест на судейство боя с Бетербиевым

Команда Бивола подаст протест на судейство чемпионского боя с Бетербиевым
Менеджер Бивола признал, что результат боя вряд ли удастся оспорить, но судья, присудивший победу Бетербиеву 116–112, должен понести ответственность. Сам Бивол заявил, что не будет считать выигранные раунды на видеоповторе
Дмитрий Бивол (слева) и Артур Бетербиев (справа)
Дмитрий Бивол (слева) и Артур Бетербиев (справа) (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Команда российского боксера Дмитрия Бивола в понедельник подаст официальный протест на судейство поединка за титул абсолютного чемпиона мира с Артуром Бетербиевым. Заявление менеджера Бивола Вадима Корнилова приводит Box Nation.

Бивол проиграл Бетербиеву в Эр-Рияде решением судей — 114–114, 113–115, 112–116. Организатор боя председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что результат боя оказался несправедливым, а промоутер Бивола Эдди Хирн призвал запретить одному из судей поединка работать в боксе.

«В понедельник мы подадим протест. Мы все понимаем, что это не сработает, но судья (поставивший 116–112 в пользу Бетербиева. — РБК) должен понести какую-то ответственность», — сказал Корнилов.

Бивол заявил, что не надо спрашивать его о судьях и их записках. «Мое дело — идти на ринг, делать все идеально и брать пояса», — сказал боксер.

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Артур Бетербиев с поясом абсолютного чемпиона по боксу после победы над Дмитрием Биволом

Бивол признался, что не знает, сколько раундов он выиграл, и не собирается, пересматривая бой, считать очки. По его словам, семья и близкие все равно считают его чемпионом.

Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах.

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Анна Сатдинова
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