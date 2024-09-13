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Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026

Глава РФС Дюков допустил возвращение сборной России на турниры к ЧМ-2026 в США
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. Александр Дюков не исключил возвращения сборной к участию в международных соревнованиях к ЧМ в США, Канаде и Мексике
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Президент РФС Александр Дюков заявил, что существует вероятность выступления сборной России на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Давайте не будем называть конкретное время возвращения. Вероятность оказаться на ЧМ‑2026 тоже есть, посмотрим, время покажет», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Ранее Дюков говорил, что в конце сентября может быть рассмотрен вопрос о допуске сборных России к международным турнирам. «Возобновляется футбольный сезон на многих континентах, чиновники в это время активны, проходит много совещаний. Вполне возможно, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших сборных к международным соревнованиям», — добавил глава РФС.

Дюков также отметил, что с каждым месяцем количество стран, которые поддерживают возвращение России, увеличивается.

Дюков допустил решение УЕФА о возвращении России в конце сентября
Спорт
Александр Дюков

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. На прошлой неделе сборная России участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу ЧМ-2026 Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков
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