Дюков допустил решение УЕФА о возвращении России в конце сентября

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. Дюков считает, что осенью могут быть некие решения, которые позволят начать процесс возвращения

Александр Дюков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в конце сентября может принять решение по вопросу о возвращении России в международные соревнования. Об этом журналистам на ВЭФ заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, которого цитирует «РИА Новости».

«Лето — время, когда проводился Евро и был период отпусков у коллег. Начался сентябрь. Возможно, будут какие-то решения, которые позволят нашим сборным начать возвращаться в официальные турниры, — сказал Дюков. — Может ли это начаться на исполкоме УЕФА в конце сентября? Все возможно».

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира — 2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.