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Легионер «Зенита» заявил, что «будет биться» за Соболева

Барриос заявил, что будет биться за новичка «Зенита» Соболева
В 2022 году Вильмар Барриос и Александр Соболев подрались в матче Кубка России. Теперь, по словам колумбийца, они будут биться плечом к плечу и вместе вести «Зенит» к чемпионству
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал Metaratings о взаимоотношениях с новичком петербургского клуба Александром Соболевым, с которым у него ранее был конфликт.

«У нас с ним все отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него. Каждого, кто переходит в «Зенит», хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома», — сказал Барриос.

Колумбиец отметил, что раньше они с Соболевым были по разные стороны, но теперь «будут биться плечом к плечу и вместе вести «Зенит» к чемпионству».

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Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в конце августа.

Барриос и Соболев были участниками массовой драки между игроками «Зенита» и «Спартака» в Кубке России 27 ноября 2022 года. Форвард «красно-белых» тогда подбежал к одному из зачинщиков потасовки, Барриосу, и нанес ему несколько ударов. По итогам драки по три игрока обеих команд, в том числе Соболев и Барриос, получили красные карточки.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Александр Соболев
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