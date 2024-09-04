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Соболев отреагировал на слухи о недовольстве игроков «Зенита» трансфером

Соболев заявил, что не верит в слухи о недовольстве игроков «Зенита» трансфером
Новичок петербургского клуба Александр Соболев заявил, что не обращает внимание на то, что пишут в прессе
Александр Медведев и Александр Соболев
Александр Медведев и Александр Соболев (Фото: Константин Золин / ТАСС)

Нападающий Александр Соболев считает, что между ним и его одноклубниками по петербургскому «Зениту» не будет никаких проблем. Об этом форвард заявил пресс-службе команды.

«Чемпионат» 1 сентября сообщил, что несколько россиян из состава петербургского клуба отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке команды. Также один из собеседников издания подтвердил, что разговор о местах в раздевалке был, но отказ сидеть рядом с форвардом носил скорее шутливый характер, а о серьезном конфликте речи не было.

«Переживание есть небольшое. Что касается того, что пишут в прессе, то я не обращаю на это внимание. Со всеми русскими ребятами я знаком, мы играли и будем играть в сборной. А теперь еще и в «Зените». Думаю, что никаких проблем не будет. То же касается иностранных ребят — думаю, проблем не будет», — сказал Соболев.

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Александр Соболев

Соболев отметил, что не советовался ни с кем по поводу трансфера в «Зенит». «Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения. Конечно, Георгий (Джикия. — РБК.) — мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но не давал никаких советов. <...>. Решение было моим и моей семьи», — добавил он.

Соболев 30 августа подписал контракт с «Зенитом» на три сезона с возможностью продления еще на год.

«РБК Спорт» ранее сообщал, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

За 4,5 года в «Спартаке» Соболев провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Соболев
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