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Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Португальский футболист поблагодарил своих болельщиков за то, что ему удалось достичь такой отметки
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Португальский футболист Криштиану Роналду первым в истории преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. Об этом 39-летний форвард сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

У него есть свои страницы в Instagram и Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.

«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард», — написал Роналду.

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Криштиану Роналду

Собственный канал на YouTube Роналду запустил 21 августа. И почти сразу же установил несколько рекордов. Первые 100 тыс. подписчиков появились у канала футболиста всего спустя 20 минут — предыдущий рекорд в 55 минут принадлежал каналу британской группы Sidemen. Также канал португальца быстрее любых других набрал 1 млн подписчиков — для этого ему потребовалось 90 минут.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает в Саудовской Аравии с 2023 года за «Ан-Наср». Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

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Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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