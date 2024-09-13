Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Португальский футболист Криштиану Роналду первым в истории преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. Об этом 39-летний форвард сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
У него есть свои страницы в Instagram и Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.
«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард», — написал Роналду.
Собственный канал на YouTube Роналду запустил 21 августа. И почти сразу же установил несколько рекордов. Первые 100 тыс. подписчиков появились у канала футболиста всего спустя 20 минут — предыдущий рекорд в 55 минут принадлежал каналу британской группы Sidemen. Также канал португальца быстрее любых других набрал 1 млн подписчиков — для этого ему потребовалось 90 минут.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает в Саудовской Аравии с 2023 года за «Ан-Наср». Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.
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