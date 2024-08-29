Роналду назвал свою цель по голам до конца карьеры

Португалец считает, что в случае отсутствия проблем со здоровьем он сможет достичь отметку в тысячу голов в возрасте 41 года

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду заявил, что рассчитывает забить тысячу голов за карьеру. Слова 39-летнего футболиста приводит ESPN.

Роналду остался один гол до отметки в 900 мячей за клубы и сборную.

По мнению португальца, он сможет забить тысячу примерно в 41 год.

«Если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу этого. Для меня лучшая отметка, которую я могу достичь в футболе, — это, во-первых, 900 голов. После этого моя задача достичь отметки в 1000 голов», — сказал Роналду.

Роналду отметил, что уважает других легенд футбола, таких как Пеле и Альфредо Ди Стефано, но его отличие в том, что все его голы «есть на видео».

Роналду с 2023 года играет в Саудовской Аравии.

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, чемпионом Европы (2016 год), пятикратным победителем Лиги чемпионов.