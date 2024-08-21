Канал Роналду на YouTube за пару часов побил рекорды и опередил Месси
Португальский футболист Криштиану Роналду, запустив в среду собственный канал на YouTube, установил несколько рекордов сервиса по набору подписчиков. Как отмечает OneFootball, первые 100 тыс. появились у канала 39-летнего Роналду всего спустя 20 минут — предыдущий рекорд в 55 минут принадлежал каналу британской группы Sidemen.
Также канал португальца быстрее любых других набрал 1 млн подписчиков — для этого ему потребовалось 90 минут, пишет The Telegraph.
По состоянию на 22:00 мск у канала Роналду 5,9 млн подписчиков — это рекорд сервиса за один день.
У канала Лионеля Месси, созданного в 2006 году, 2,2 млн подписчиков — эту цифру канал Роналду превзошел за два часа.
Больше всего подписчиков в YouTube у канала MrBeast (311 млн).
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду имеет самое большое количество подписчиков в соцсетях в мире (более 918 млн) — 112,5 млн в X, 170 млн в Facebook и 636 млн — в Instagram (две последние соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В Instagram больше подписчиков, чем у Роналду, только у аккаунта самой сети (676 млн).
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