В воронежском «Факеле» допустили перенос матча со «Спартаком» в Москву
Ближайшие домашние матчи воронежского футбольного клуба «Факел» могут пройти без зрителей, возможен перенос в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
«По «Факелу» изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион «Локомотив» в Москве», — заявили в пресс-службе.
В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) у «Факела» 18 августа запланирован домашний матч с московским «Спартаком». Кроме того, 15 августа воронежский клуб должен дома сыграть с тольяттинским «Акроном» в Кубке России.
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