В воронежском «Факеле» допустили перенос матча со «Спартаком» в Москву

Ранее губернатор поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в Воронежской области. В «Факеле» рассматривают варианты матчей без зрителей или перенос игр на запасное поле

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ближайшие домашние матчи воронежского футбольного клуба «Факел» могут пройти без зрителей, возможен перенос в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«По «Факелу» изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион «Локомотив» в Москве», — заявили в пресс-службе.

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) у «Факела» 18 августа запланирован домашний матч с московским «Спартаком». Кроме того, 15 августа воронежский клуб должен дома сыграть с тольяттинским «Акроном» в Кубке России.

Накануне губернатор Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в Воронежской области для обеспечения безопасности.

Регионы России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В ночь на 11 августа над Воронежской областью было уничтожено более 15 беспилотников. Тогда около 100 жителей города временно остались без электричества из-за ряда повреждений.