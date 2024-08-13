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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, повреждений нет, никто не пострадал.

Ранее, в 1:53 мск, над территорией региона объявили опасность атаки БПЛА. Как сообщил Гусев, на данный момент режим опасности сохраняется.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Так, в ночь на 11 августа над Воронежской областью силы ПВО сбили более 15 беспилотников. В результате атаки получили повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города временно остались без электричества.

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Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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