Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал он в телеграм-канале.
Предварительно, повреждений нет, никто не пострадал.
Ранее, в 1:53 мск, над территорией региона объявили опасность атаки БПЛА. Как сообщил Гусев, на данный момент режим опасности сохраняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.
Так, в ночь на 11 августа над Воронежской областью силы ПВО сбили более 15 беспилотников. В результате атаки получили повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города временно остались без электричества.
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