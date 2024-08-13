Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, повреждений нет, никто не пострадал.

Ранее, в 1:53 мск, над территорией региона объявили опасность атаки БПЛА. Как сообщил Гусев, на данный момент режим опасности сохраняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

Так, в ночь на 11 августа над Воронежской областью силы ПВО сбили более 15 беспилотников. В результате атаки получили повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города временно остались без электричества.