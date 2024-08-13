Пытавшуюся отравить соперницу шахматистку выгнали из федерации Дагестана

Амину Абакарову, которая пыталась отравить соперницу ртутью во время чемпионата Дагестана, исключили из региональной федерации шахмат

Амина Абакарова (Фото: Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы)

Шахматистку Амину Абакарову, которая натерла стол своей соперницы ртутью, исключили из Федерации шахмат Дагестана. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Инцидент произошел в начале августа во время чемпионата Дагестана по классическим шахматам. В интернет попали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых заметно, как Абакарова растерла неизвестное вещество по столу, за которым предстояло играть ее сопернице — Умайганат Османовой. Это оказалась ртуть.

Во время игры Османовой стало плохо, ей понадобилась медицинская помощь, никто больше не пострадал.

После этого Абакарову временно отстранили от всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР), ей грозит пожизненная дисквалификация. В МВД Дагестана сообщали, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Османова в итоге продолжила участие в чемпионате и заняла второе место.