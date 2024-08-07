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В МВД Дагестана сообщили о проверке инцидента с отравлением шахматистки

В МВД Дагестана сообщили, что ведут проверку инцидента с отравлением шахматистки
Одна из участниц чемпионата Дагестана 2 августа почувствовала себя плохо, на ее столе, предположительно, обнаружили ртуть, которую, как заявили в минспорте республики, разлила соперница. Полиция проводит проверку
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в шахматном клубе в Махачкале, где во время турнира резко ухудшилось состояние одной из спортсменок, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Ранее в среду министр спорта республики Сажид Сажидов сообщил, что участница чемпионата Дагестана обработала ртутью стол, за которым должна была играть ее соперница. Федерация шахмат России объявила, что отстранила от своих турниров чемпионку СКФО Амину Абакарову. Пострадавшей оказалась Умайганат Османова, ее жизни ничего не угрожает.

«2 августа в экстренные службы поступило сообщение о том, что во время шахматного турнира у 30-летней участницы резко ухудшилось самочувствие. По прибытии на место полицейские обнаружили на столе некое вещество, образцы которого направлены на экспертизу», — сообщили в республиканском МВД.

Османова рассказала телеканалу РЕН ТВ, что во время партии увидела, «как из-под доски шарики ртути выкатились». Она считает, что Абакарова, причастность которой установили по видеокамерам, умышленно разлила на столе ртуть.

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Амина Абакарова

«Вообще без мотивов, без каких-либо поводов, скажем так. Мы с ней... с моей стороны в ее адрес не было никогда никаких оскорблений, подлости или еще чего-то», — отметила Османова.

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