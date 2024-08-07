 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дагестане шахматистка натерла стол своей соперницы ртутью. Видео

Участница чемпионата Дагестана по классическим шахматам обработала ртутью стол, за которым должна была играть ее соперница, сообщил министр спорта республики Сажид Сажидов. Его обращение публикует пресс-служба Минспорта Дагестана.

В интернет попали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых заметно, как женщина подошла к одному из шахматных столов и растерла по нему какое-то вещество. Эту видеозапись и прокомментировал Сажидов.

Песков пожелал победы российским шахматистам на турнире претендентов
Спорт
Дмитрий Песков

По его словам, на видео попала «неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы». Она обработала ртутью стол «не менее титулованной чемпионки Европы Умайганат Османовой из Каспийска».

Во время игры Османовой стало плохо, ей понадобилась медицинская помощь. Никто больше не пострадал, уточнил глава республиканского Минспорта.

«Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», — рассказал Сажидов.

О том, что Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация, заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Соревнования, проходящие под эгидой ФШР, приостановили и возобновили спустя несколько дней после разрешения регионального управления Роспотребнадзора. 8 августа пройдет закрытие чемпионата.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Дагестан шахматы соревнования ртуть соперники
Материалы по теме
Как человек с чипом в мозге сыграл в шахматы силой мысли
Технологии и медиа
Федерация шахмат России подала апелляцию на исключение из FIDE
Спорт
Шахматист в 13 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 15:07
Суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед»Политика, 15:07
Минобороны Финляндии запретило сделки предпринимателю из РоссииПолитика, 15:04
Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» ГибралтарСпорт, 15:03
Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3Инвестиции, 14:55
Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд ОлимпиадыСпорт, 14:54
Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»Бизнес, 14:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алаудинов заявил об отсутствии у Киева ресурсов для захвата Курской АЭСПолитика, 14:47
Верховный суд Бурятии запретил эвтаназию невостребованных животныхОбщество, 14:43
Эксперты поделились с предпринимателями Урала кейсами продвижения бизнесаОтрасли, 14:43
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налогеЭкономика, 14:39
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программНедвижимость, 14:32
Новые правила таможни: как усложнится доставка из-за рубежаPro, 14:32