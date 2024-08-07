В Дагестане шахматистка натерла стол своей соперницы ртутью. Видео

Участница чемпионата Дагестана по классическим шахматам обработала ртутью стол, за которым должна была играть ее соперница, сообщил министр спорта республики Сажид Сажидов. Его обращение публикует пресс-служба Минспорта Дагестана.

В интернет попали кадры с камеры видеонаблюдения, на которых заметно, как женщина подошла к одному из шахматных столов и растерла по нему какое-то вещество. Эту видеозапись и прокомментировал Сажидов.

По его словам, на видео попала «неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы». Она обработала ртутью стол «не менее титулованной чемпионки Европы Умайганат Османовой из Каспийска».

Во время игры Османовой стало плохо, ей понадобилась медицинская помощь. Никто больше не пострадал, уточнил глава республиканского Минспорта.

«Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», — рассказал Сажидов.

О том, что Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация, заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Соревнования, проходящие под эгидой ФШР, приостановили и возобновили спустя несколько дней после разрешения регионального управления Роспотребнадзора. 8 августа пройдет закрытие чемпионата.