ФШР отстранила шахматистку, подозреваемую в попытке отравления соперницы

Амина Абакарова отстранена до заключения правоохранительных органов, ей грозит пожизненная дисквалификация. В начале августа на чемпионате Дагестана она разлила неизвестную жидкость на столе соперницы, предположительно, ртуть

Амина Абакарова (Фото: Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы)

Дагестанскую шахматистку Амину Абакарову временно отстранили от всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР). Об этом заявил президент организации Андрей Филатов, комментируя попытку отравления участницы чемпионата Дагестана в Махачкале.

Абакарова отстранена до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Исполнительный директор ФШР Андрей Ткачев заявил «РИА Новости», что считает отравление соперницы «какой-то дикостью» и сейчас самое главное — здоровье пострадавшей участницы.

Ранее в среду телеграм-каналы Mash и Baza сообщили, что Абакарова 2 августа, перед началом соревнований, изучила список участниц, а потом подошла к одном из столов и растерла на нем неизвестную жидкость (предположительно, ртуть). Пострадавшей оказалась Умйганат Османова, давняя соперница Абакаровой. Ей вызвали скорую из-за ухудшения самочувствия, позднее она смогла продолжить участие в турнире.

РБК обратился за комментарием в МВД Дагестана, в СУ СК России по Дагестану.