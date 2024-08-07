ФШР отстранила шахматистку, подозреваемую в попытке отравления соперницы
Дагестанскую шахматистку Амину Абакарову временно отстранили от всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР). Об этом заявил президент организации Андрей Филатов, комментируя попытку отравления участницы чемпионата Дагестана в Махачкале.
Абакарова отстранена до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации.
Исполнительный директор ФШР Андрей Ткачев заявил «РИА Новости», что считает отравление соперницы «какой-то дикостью» и сейчас самое главное — здоровье пострадавшей участницы.
Ранее в среду телеграм-каналы Mash и Baza сообщили, что Абакарова 2 августа, перед началом соревнований, изучила список участниц, а потом подошла к одном из столов и растерла на нем неизвестную жидкость (предположительно, ртуть). Пострадавшей оказалась Умйганат Османова, давняя соперница Абакаровой. Ей вызвали скорую из-за ухудшения самочувствия, позднее она смогла продолжить участие в турнире.
РБК обратился за комментарием в МВД Дагестана, в СУ СК России по Дагестану.
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию
Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram