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«Зенит» забил три мяча «Краснодару» в первом тайме матча за Суперкубок

«Зенит» забил три мяча «Краснодару» в первом тайме матча за Суперкубок России
В первом тайме у петербургской команды отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков
Фото: Evgeny Pilippov / Global Look Press
Фото: Evgeny Pilippov / Global Look Press

Футболисты «Зенита» ведут после первого тайма матча за Суперкубок России с «Краснодаром» со счетом 3:0.

Игра проходит в Волгограде.

У петербургского клуба отличились Родригао (13-я минута), Вендел (33) и новичок команды Максим Глушенков (42).

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«Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Краснодар» получил право сыграть за трофей как серебряный призер РПЛ.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года, «Зенит» выигрывал его восемь раз.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Суперкубок ФК Зенит ФК Краснодар
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