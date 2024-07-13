«Зенит» забил три мяча «Краснодару» в первом тайме матча за Суперкубок России

«Зенит» забил три мяча «Краснодару» в первом тайме матча за Суперкубок

В первом тайме у петербургской команды отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков

Фото: Evgeny Pilippov / Global Look Press

Футболисты «Зенита» ведут после первого тайма матча за Суперкубок России с «Краснодаром» со счетом 3:0.

Игра проходит в Волгограде.

У петербургского клуба отличились Родригао (13-я минута), Вендел (33) и новичок команды Максим Глушенков (42).

«Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

«Краснодар» получил право сыграть за трофей как серебряный призер РПЛ.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года, «Зенит» выигрывал его восемь раз.