Федор Смолов вернулся в «Краснодар»

Срок соглашения с 34-летним форвардом, который покинул московское «Динамо», составил один год

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

34-летний футболист перешел в команду в статусе свободного агента после завершения контракта с «Динамо». Срок его соглашения с «Краснодаром» составил один год.

Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе «черно-зеленых» он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба.

После возвращения в «Динамо» в 2022 году Смолов провел 80 матчей и забил 25 голов. В прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в РПЛ, упустив чемпионство в последнем туре из-за поражения «Краснодару» (0:1).

Также Смолов играл за голландский «Фейенорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и испанскую «Сельту».

За сборную России у Смолова 45 матчей и 16 голов.