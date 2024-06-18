Федор Смолов вернулся в «Краснодар»
Нападающий Федор Смолов подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
34-летний футболист перешел в команду в статусе свободного агента после завершения контракта с «Динамо». Срок его соглашения с «Краснодаром» составил один год.
Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе «черно-зеленых» он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба.
После возвращения в «Динамо» в 2022 году Смолов провел 80 матчей и забил 25 голов. В прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в РПЛ, упустив чемпионство в последнем туре из-за поражения «Краснодару» (0:1).
Также Смолов играл за голландский «Фейенорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и испанскую «Сельту».
За сборную России у Смолова 45 матчей и 16 голов.
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