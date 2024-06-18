 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Федор Смолов вернулся в «Краснодар»

Срок соглашения с 34-летним форвардом, который покинул московское «Динамо», составил один год
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

34-летний футболист перешел в команду в статусе свободного агента после завершения контракта с «Динамо». Срок его соглашения с «Краснодаром» составил один год.

Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе «черно-зеленых» он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба.

Федор Смолов назвал подписчика «нищетой» за вопрос про Кубок России
Спорт
Федор Смолов

После возвращения в «Динамо» в 2022 году Смолов провел 80 матчей и забил 25 голов. В прошедшем сезоне «бело-голубые» заняли третье место в РПЛ, упустив чемпионство в последнем туре из-за поражения «Краснодару» (0:1).

Также Смолов играл за голландский «Фейенорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и испанскую «Сельту».

За сборную России у Смолова 45 матчей и 16 голов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Краснодар Федор Смолов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
«Краснодар» подписал вратаря «Рубина» после ухода Сафонова в ПСЖ
Спорт
Марко Ройс отказался от приглашения в «Динамо»
Спорт
«Спартак» и «Динамо» снова попали в одну группу в Кубке России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Футболист «Ювентуса» из-за травмы больше не сыграет за Сербию на Евро Спорт, 16:57
ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты Финансы, 16:52
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро Спорт, 16:51
Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея Общество, 16:50 
Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам Экономика, 16:49
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% Инвестиции, 16:48
Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде Общество, 16:46
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store Технологии и медиа, 16:45
Путин назначил нового посла России в Киргизии Политика, 16:43
Мбаппе избежал операции, Хорватия без Влашича. Что происходит на Евро Спорт, 16:40
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов Политика, 16:37
СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма Общество, 16:36
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве Инвестиции, 16:30
Адвокат экс-главы «Автодора» сообщил о намерении обжаловать приговор Общество, 16:29