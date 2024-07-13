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Лучший ассистент РПЛ после ухода в «Зенит» назвал своих хейтеров клоунами

Глушенков назвал хейтеров клоунами и заявил, что у него в «Зените» все хорошо
Максим Глушенков в конце июня перешел в «Зенит» из «Локомотива», где в прошлом сезоне стал лучшим в РПЛ по голевым передачам. Футболист сказал, что у него нет проблем в новом клубе
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лучший ассистент РПЛ прошлого сезона Максим Глушенков заявил, что у него все хорошо в петербургском «Зените», куда он в конце июня перешел из московского «Локомотива».

«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо», — сказал Глушенков в видео, опубликованном в телеграм-канале его девушки Анны Нечаевой.

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 38 матчей, забил восемь голов и сделал 21 передачу. В РПЛ он повторил рекорд экс-игрока «Зенита» Халка по голевым пасам — 16 в сезоне 2015/16.

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Фото:ФК «Зенит» / ТАСС

С «Зенитом» Глушенков подписал контракт по схеме «4+1». 2 июля он дебютировал за команду в предсезонном Летнем кубке.

Главный тренер «Локомотива» Сергей Галактионов 8 июля заявил, что команду приходится строить заново, поскольку уход из клуба Глушенкова и Антона Миранчука не планировался, а именно вокруг них «формировался костяк команды».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Максим Глушенков ФК Зенит
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