«Зенит» разгромил «Сочи» в первом матче Летнего кубка РПЛ

«Зенит» забил пять голов «Сочи» в первом матче Летнего кубка РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2. Дубль сделал Матео Кассьерра

Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Сочи» со счетом 5:2 в матче Winline Летнего кубка РПЛ.

В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (20-я и 24-я минуты), Андрей Мостовой (45+1), Александр Ерохин (67) и Густаво Мантуан (69). У проигравших отличились Марсело Алвес (32) и Кирилл Заика (41).

Дебютные матчи в составе «Зенита» провели новички клуба — Максим Глушенков, Юрий Горшков и Сергей Волков. Они вышли в основном составе и отыграли первый тайм.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге, в нем также принимают участие сербская «Црвена Звезда» и «Тальерес» из Аргентины.

В следующих матчах «Зенит» 5 июля сыграет с «Тальересем», «Сочи» — с «Црвеной Звездой».

«Зенит» в прошлом сезоне шестой раз подряд стал чемпионом РПЛ, а «Сочи» вылетел в Первую лигу.