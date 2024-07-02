«Зенит» разгромил «Сочи» в первом матче Летнего кубка РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Сочи» со счетом 5:2 в матче Winline Летнего кубка РПЛ.
В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (20-я и 24-я минуты), Андрей Мостовой (45+1), Александр Ерохин (67) и Густаво Мантуан (69). У проигравших отличились Марсело Алвес (32) и Кирилл Заика (41).
Дебютные матчи в составе «Зенита» провели новички клуба — Максим Глушенков, Юрий Горшков и Сергей Волков. Они вышли в основном составе и отыграли первый тайм.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге, в нем также принимают участие сербская «Црвена Звезда» и «Тальерес» из Аргентины.
В следующих матчах «Зенит» 5 июля сыграет с «Тальересем», «Сочи» — с «Црвеной Звездой».
«Зенит» в прошлом сезоне шестой раз подряд стал чемпионом РПЛ, а «Сочи» вылетел в Первую лигу.