«Зенит» и «Спартак» не попали в сотню лучших клубов Европы

Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг лучших клубов Европы. Ведущие российские команды, в том числе «Спартак» и «Зенит», оказались за пределами первой сотни.

Места в клубном рейтинге УЕФА распределяются, исходя из количества очков, заработанных командами за последние пять еврокубковых сезонов. Первую позицию третий год подряд сохранил за собой «Манчестер Сити», на вторую строчку поднялся победитель минувшего сезона Лиги чемпионов мадридский «Реал», а «Бавария» опустилась на третье место. На четвертой позиции оказался «Ливерпуль», а замыкает первую пятерку итальянская «Рома». Список топ-10 лучших клубов Европы выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия);

«Реал» (Испания);

«Бавария» (Германия);

«Ливерпуль» (Англия);

«Рома» (Италия);

«Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Вильярреал» (Испания);

«Челси» (Англия);

«Интер» (Италия).

Что касается российских клубов, то петербургский «Зенит» поставили на 104-ю строчку между австрийским «Штурмом» и кипрской «Омонией», вслед за которой на 106-м месте расположился московский «Спартак». «Краснодар» идет на 150-й позиции, а казанский «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Ростов» и московское «Динамо» заняли места с 286-го по 290-е.

Российские команды отстранены от еврокубков с февраля 2022 года.

Ранее рейтинг 500 лучших клубов мира опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). «Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в список. Команда из Санкт-Петербурга разделила 409-ю строчку с украинским «Полесьем» (пятый в чемпионате), американским «Шарлотт», а также боровшимся за сохранение места в топ-дивизионе бельгийским «Шарлеруа» и «Кельном», который по итогам сезона вылетел из бундеслиги.