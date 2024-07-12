 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Зенит» и «Спартак» не попали в сотню лучших клубов Европы

Рейтинг УЕФА: российские команды не попали в топ-100 клубов Европы
Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года
Фото: ФК «Зенит» / ТАСС
Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг лучших клубов Европы. Ведущие российские команды, в том числе «Спартак» и «Зенит», оказались за пределами первой сотни.

Места в клубном рейтинге УЕФА распределяются, исходя из количества очков, заработанных командами за последние пять еврокубковых сезонов. Первую позицию третий год подряд сохранил за собой «Манчестер Сити», на вторую строчку поднялся победитель минувшего сезона Лиги чемпионов мадридский «Реал», а «Бавария» опустилась на третье место. На четвертой позиции оказался «Ливерпуль», а замыкает первую пятерку итальянская «Рома». Список топ-10 лучших клубов Европы выглядит следующим образом:

  • «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Реал» (Испания);
  • «Бавария» (Германия);
  • «Ливерпуль» (Англия);
  • «Рома» (Италия);
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция);
  • «Вильярреал» (Испания);
  • «Челси» (Англия);
  • «Интер» (Италия).

Что касается российских клубов, то петербургский «Зенит» поставили на 104-ю строчку между австрийским «Штурмом» и кипрской «Омонией», вслед за которой на 106-м месте расположился московский «Спартак». «Краснодар» идет на 150-й позиции, а казанский «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Ростов» и московское «Динамо» заняли места с 286-го по 290-е.

Российские команды отстранены от еврокубков с февраля 2022 года.

Ранее рейтинг 500 лучших клубов мира опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). «Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в список. Команда из Санкт-Петербурга разделила 409-ю строчку с украинским «Полесьем» (пятый в чемпионате), американским «Шарлотт», а также боровшимся за сохранение места в топ-дивизионе бельгийским «Шарлеруа» и «Кельном», который по итогам сезона вылетел из бундеслиги.

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
ФК Зенит ФК Спартак Москва УЕФА
Материалы по теме
«Спартак» опроверг продажу своего главного бомбардира в «Зенит»
Спорт
«Зенит» разделил 409-е место в рейтинге клубов с пятой командой Украины
Спорт
В «Спартаке» создали капитанский совет из четырех футболистов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
Байден отправит вместо себя жену на открытие Олимпиады в Париже Спорт, 17:40
Franceinfo узнал дату отставки правительства Франции после выборов Политика, 17:38
Двух россиян обвинили во взломе филиппинской криптобиржи на $5,8 млн Крипто, 17:35
В Александринском театре сменился худрук Общество, 17:33
Рогозин раскритиковал слова депутата о готовности заблокировать Telegram Технологии и медиа, 17:32
Aurus управделами президента сбил человека на Новом Арбате Политика, 17:24
«МегаФон» зафиксировал значительный рост продаж товаров собственных марок Пресс-релиз, 17:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник Инвестиции, 17:17
На родине Брежнева прошла акция протеста из-за отключений электричества Политика, 17:16
«Зенит» и «Спартак» не попали в сотню лучших клубов Европы Спорт, 17:16
В «Билайне» сменится глава Технологии и медиа, 17:12
Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ Финансы, 17:10
Футболист за отпуск скинул 8 кг, чтобы вернуться в состав «Боруссии» Спорт, 17:08
Минюст внес правнучку Чкалова и «ВЧК-ОГПУ» в реестр иноагентов Общество, 17:06