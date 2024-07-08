Главный тренер «Локомотива» заявил о необходимости строить команду заново

Михаил Галактионов назвал уход полузащитников Антона Миранчука и Максима Глушенкова неожиданностью для тренерского штаба

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московский «Локомотив» в связи с уходом ключевых футболистов в межсезонье приходится перестраивать практически с нуля. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер столичного клуба Сергей Галактионов.

«Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остается делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать ее. Конечно, мы ждем игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо», — отметил Галактионов.

Главный тренер «Локомотива» согласился с мнением, что команду приходится создавать фактически заново в связи с уходом лидеров, который стал для всего тренерского штаба неожиданностью.

В сезоне 2023/24 «Локомотив» занял в чемпионате России четвертое место. В конце июня из команды в «Зенит» ушел Максим Глушенков, лучший ассистент по итогам чемпионата. В РПЛ он повторил рекорд бывшего футболиста «Зенита» Халка, который в сезоне 2015/16 отметился 16 голевыми передачами.

В начале июля также стало известно, что после истечения контракта в статусе свободного «Локомотив» покинул Антон Миранчук. Причиной ухода стал новый потолок зарплат в клубе, который оказался вдвое меньше прежнего оклада футболиста. По словам его агента, Миранчук ведет переговоры с командами из Турции, Франции и Италии.

Кроме того, в межсезонье «Локомотив» покинули голкипер Маринато Гильерме и Антон Худяков, а также полузащитник Рифат Жемалетдинов.