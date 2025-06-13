Никитин отказался называть деньги причиной своего ухода из «Локомотива»
Решение Игорь Никитина покинуть пост главного тренера клуба КХЛ «Локомотив» не было связано ни с финансовыми вопросами, ни с какими-либо конфликтами. Об этом Никитин заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале фан-клуба ярославцев.
На этой неделе Никитин расторг действовавший до 2027 года контракт по собственной инициативе. В прошедшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат «Фонбет» — КХЛ и завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина.
«Решение, которое я принял, не основано ни на финансовом вопросе, ни на каких-то конфликтах. Пришел я к нему по простой причине: все, что мог, — отдал парням. <...> Мне нужна новая мотивация, новая энергетика. Все начать заново. Такой я человек», — сказал Никитин.
Ожидается, что Никитин теперь возглавит московский ЦСКА.
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