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Спорт ,  
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«Локомотив» объявил о «самовольном» уходе лучшего тренера сезона КХЛ

«Локомотив» объявил о «самовольном» уходе лучшего тренера сезона КХЛ Никитина
Игорь Никитин расторг действовавший до 2027 года контракт по собственной инициативе, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива»
Игорь Никитин
Игорь Никитин (Фото: ХК "Локомотив")

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Игоря Никитина. В заявлении пресс-службы говорится, что тренер расторг действовавший до 2027 года контракт по собственной инициативе.

В сообщении нет традиционных для новостей об уходе игрока или тренера слов благодарности с пожеланием успехов в будущем.

Ожидается, что Никитин в ближайшее время возглавит московский ЦСКА.

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В прошедшем сезоне под руководством Никитина ярославский «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат «Фонбет» — КХЛ и завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина. В финальной серии «Локомотив» победил челябинский «Трактор».

После Никитин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

«Локомотив» Никитин возглавлял с сентября 2021 года. До этого он в 2017–2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым армейцы выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо». После этого Илья Воробьев был уволен с поста главного тренера.

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Руслан Алиев
КХЛ ХК Локомотив Ярославль Игорь Никитин
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