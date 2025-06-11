«Локомотив» объявил о «самовольном» уходе лучшего тренера сезона КХЛ
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Игоря Никитина. В заявлении пресс-службы говорится, что тренер расторг действовавший до 2027 года контракт по собственной инициативе.
В сообщении нет традиционных для новостей об уходе игрока или тренера слов благодарности с пожеланием успехов в будущем.
Ожидается, что Никитин в ближайшее время возглавит московский ЦСКА.
В прошедшем сезоне под руководством Никитина ярославский «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат «Фонбет» — КХЛ и завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина. В финальной серии «Локомотив» победил челябинский «Трактор».
После Никитин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.
«Локомотив» Никитин возглавлял с сентября 2021 года. До этого он в 2017–2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым армейцы выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».
ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо». После этого Илья Воробьев был уволен с поста главного тренера.
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