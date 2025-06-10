«Локомотив» лишился главного тренера после победы в Кубке Гагарина

Ярославский клуб расторг контракт с Игорем Никитиным, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА

Игорь Никитин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ярославского клуба КХЛ «Локомотив». Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что клуб прислал в лигу уведомление о расторжении контракта с тренером. Ожидается, что Никитин в ближайшее время возглавит московский ЦСКА.

РБК обратился за комментариями в «Локомотив».

В прошедшем сезоне под руководством Никитина ярославский «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат «Фонбет» — КХЛ и завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина. В финальной серии «Локомотив» победил челябинский «Трактор».

52-летний Никитин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

«Локомотив» Никитин возглавлял с сентября 2021 года. До этого он в 2017–2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым «армейцы» выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо». После этого Илья Воробьев был уволен с поста главного тренера.