«Локомотив» лишился главного тренера после победы в Кубке Гагарина
Игорь Никитин покинул пост главного тренера ярославского клуба КХЛ «Локомотив». Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что клуб прислал в лигу уведомление о расторжении контракта с тренером. Ожидается, что Никитин в ближайшее время возглавит московский ЦСКА.
РБК обратился за комментариями в «Локомотив».
В прошедшем сезоне под руководством Никитина ярославский «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат «Фонбет» — КХЛ и завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина. В финальной серии «Локомотив» победил челябинский «Трактор».
52-летний Никитин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.
«Локомотив» Никитин возглавлял с сентября 2021 года. До этого он в 2017–2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым «армейцы» выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».
ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо». После этого Илья Воробьев был уволен с поста главного тренера.
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