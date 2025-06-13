ЦСКА обвинил CAS в двойных стандартах после решения по делу «Вест Хэма»
ЦСКА разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долге английского «Вест Хэма» за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте московского клуба.
CAS ранее обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €8,55 млн плюс 5% годовых, но только после получения соответствующего разрешения от правительственного департамента и/или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж.
«В ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего, кроме категорического непонимания, и, по сути, является бессрочной рассрочкой для английского клуба», — говорится в заявлении.
В ЦСКА отметили, что «неоднократно сообщали уважаемым арбитрам», что клуб не находится под британскими санкциями.
«Нельзя не отметить явные двойные стандарты. Ранее в споре между нашим клубом и «Херенвеном» CAS обязал ЦСКА выплатить голландскому клубу полную сумму и неустойку с даты возникновения обязанности по оплате. При этом в деле между «Вест Хэмом» и ЦСКА было вынесено фактически диаметрально противоположное решение», — также сказано в заявлении «армейцев».
В ЦСКА добавили, что решение CAS «не просто разочаровывает само по себе, а заставляет задуматься в принципе о возможности получения объективности в текущей геополитической ситуации».
ЦСКА заключил, что не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии.
Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года за €30 млн. В августе 2022 года гендиректор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что английский клуб остается должен около €9 млн за хорвата, который сейчас уже играет в итальянском «Торино». ЦСКА обратился в палату по разрешению споров ФИФА, которая обязала «Вест Хэм» расплатиться за трансфер, английский клуб подал апелляцию в CAS, говоря, что из-за санкций не может провести платеж.
При этом ранее ФИФА накладывала на ЦСКА трансферный бан из-за долга «Херенвену» за трансфер Чидеры Эджуке. «Армейцы» также не могли провести платеж из-за санкций, но в итоге смогли закрыть долг благодаря чилийцу Виктору Давиле, который выкупил свой контракт у ЦСКА и перевел голландскому клубу деньги.
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