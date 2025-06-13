CAS разрешил «Вест Хэму» не платить ЦСКА за Влашича до снятия санкций
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского «Вест Хэма» по делу о долге перед московским ЦСКА за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщается на сайте CAS.
CAS обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА €8,55 млн плюс 5% годовых, но только после получения соответствующего разрешения от правительственного департамента и/или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж.
Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года за €30 млн. В августе 2022 года гендиректор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что английский клуб остается должен около €9 млн за хорвата, который сейчас уже играет в итальянском «Торино». ЦСКА обратился в палату по разрешению споров ФИФА, которая обязала «Вест Хэм» расплатиться за трансфер, английский клуб подал апелляцию в CAS, говоря, что из-за санкций не может провести платеж.
При этом ранее ФИФА накладывала на ЦСКА трансферный бан из-за долга «Херенвену» за трансфер Чидеры Эджуке. «Армейцы» также не могли провести платеж из-за санкций, но в итоге смогли закрыть долг благодаря чилийцу Виктору Давиле, который выкупил свой контракт у ЦСКА и перевел голландскому клубу деньги.
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