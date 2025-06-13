Россиянин помог переломить исход четвертого матча финала плей-офф НХЛ

Подколзин забил и отдал голевой пас в овертайме в 4-м матче финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» уступал «Флориде» со счетом 0:3 по итогам первого периода, но сумел переломить игру. Василий Подколзин сделал счет 3:3, а также отметился голевой передачей в овертайме

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счетом 5:4 в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (24-я минута), Дарнелл Нерс (33), российский форвард Василий Подколзин (36), Джейк Уолман (54) и Леон Драйзайтль (72). У проигравших отличились Мэттью Ткачук (12, 17), Антон Лунделль (20) и Сэм Райнхарт (60).

«Эдмонтон» уступал 0:3, но сумел переломить игру. Подколзин, который сделал счет 3:3, также отметился голевой передачей в овертайме.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков. Россиянин провел 115-й матч в карьере в плей-офф и вышел на 15-е место по этому показателю среди голкиперов в истории НХЛ.

Драйзайтль установил рекорд по числу голов в овертайме за один розыгрыш плей-офф, забив в четвертый раз. По три шайбы забивали нападающие Мэл Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Корри Перри (2017) и Ткачук (2023).

Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятый матч пройдет в Эдмонтоне в ночь на 15 июня.