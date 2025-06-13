Россиянин помог переломить исход четвертого матча финала плей-офф НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Флориду Пантерз» в овертайме со счетом 5:4 в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (24-я минута), Дарнелл Нерс (33), российский форвард Василий Подколзин (36), Джейк Уолман (54) и Леон Драйзайтль (72). У проигравших отличились Мэттью Ткачук (12, 17), Антон Лунделль (20) и Сэм Райнхарт (60).
«Эдмонтон» уступал 0:3, но сумел переломить игру. Подколзин, который сделал счет 3:3, также отметился голевой передачей в овертайме.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков. Россиянин провел 115-й матч в карьере в плей-офф и вышел на 15-е место по этому показателю среди голкиперов в истории НХЛ.
Драйзайтль установил рекорд по числу голов в овертайме за один розыгрыш плей-офф, забив в четвертый раз. По три шайбы забивали нападающие Мэл Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Корри Перри (2017) и Ткачук (2023).
Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятый матч пройдет в Эдмонтоне в ночь на 15 июня.
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