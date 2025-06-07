Тренера Овечкина признали лучшим в сезоне НХЛ
Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери получил «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру сезона в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
43-летний Карбери провел второй сезон во главе «Вашингтона». «Кэпиталз» занял первое место в Восточной конференции, а по ходу сезона капитан команды Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.
В плей-офф «Вашингтон» уступил «Каролина Харрикейнз» в 1/4 финала.
В тройке номинантов также были Скотт Арниэль, чей «Виннипег Джетс» стал победителем регулярного чемпионата, и Мартен Сан-Луи, который вывел «Монреаль Канадиенс» в плей-офф впервые с 2021 года.
В прошлом сезоне награду получил Рик Токкет («Ванкувер Кэнакс»). Тренер «Вашингтона» последний раз удостаивался «Джек Адамс Эворд» в сезоне 2015/16, это был Барри Тротц.
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