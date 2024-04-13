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«Авангард» объявил о переходе призера Олимпиады в составе сборной Канады

Обладатель Кубка Гагарина канадец Линден Вей продолжит карьеру в «Авангарде»
Форвард Линден Вей, который в 2019 году выигрывал Кубок Гагарина в составе ЦСКА, нынешней сезон провел в немецком «Адлер Маннгейм»
Линден Вей
Линден Вей (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский нападающий Линден Вей продолжит карьеру в «Авангарде». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

32-летний Вей подпишет с «Авангардом» однолетний контракт.

Нынешней сезон канадец провел в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков.

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Вей является обладателем Кубка Гагарина 2019 года в составе московского ЦСКА. Также в КХЛ он играл за астанинский «Барыс» и петербургский СКА.

В составе сборной Канады Вей завоевал бронзу на Олимпийских играх 2018 года, где не выступали хоккеисты НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» занял второе место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омичи победили тольяттинскую «Ладу», а в 1/4 финала уступили ярославскому «Локомотиву».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард
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