Экс-тренер «Авангарда» назвал «ножом в спину» отставку посреди плей-офф

Михаила Кравца уволили после двух поражений на старте четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Он заявил, что его удивили комментарии про сплоченность команды после его ухода и его должны были поддержать

Михаил Кравец (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, которого уволили после разгрома со счетом 0:7 во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом», заявил «Матч ТВ», что его предали в клубе.

«Авангард» 1 апреля сообщил, что заменивший Кравца тренер вратарей Сергей Звягин утвержден главным тренером. Председатель совета директоров клуба Михаил Аверин отметил, что Звягин сплотил команду

На вопрос о том, что его удивило из комментариев после ухода из клуба, Кравец ответил: «То, что произошло какое-то суперсплочение. А мы что, играли без сплочения? То есть всё, что было в команде между мной и хоккеистами, — это было не так? Тогда как же мы побеждали?».

Тренер считает, что должен был перевести команду на иную систему, чем та, что была при Бобе Хартли.

«Я должен был дать ребятам возможность играть иначе. И эта концовка — нож в спину. Мне нужна была поддержка. А те люди, которые должны были поддержать — они меня предали», — сказал Кравец.

19 марта Кравец сказал «Матч ТВ», что у него нет претензий к клубу, но он расстроен тем, что ему не дали шанс исправить ситуацию в серии с «Локомотивом».

Кравец возглавлял «Авангард» с ноября 2022 года. В 2023 году омичи дошли до финала Восточной конференции, а в этом году проиграли во втором раунде «Локомотиву» (3–4).