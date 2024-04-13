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Рублев разгромно проиграл Надалю тренировочный сет в Барселоне

Рублев разгромно проиграл Надалю тренировочный сет перед турниром в Барселоне
Испанский теннисист, который из-за травмы не играл на официальных турнирах с января, победил россиянина со счетом 6:1. Турнир в Барселоне стартует 15 апреля
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: David Becker / Getty Images for Netflix )

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль провел тренировочный матч с россиянином Андреем Рублевым перед предстоящим турниром ATP в Барселоне.

Встреча состояла из одного сета. 37-летний Надаль победил со счетом 6:1.

Испанец из-за проблем со спиной не играл с января, прошлый сезон он практически весь пропустил из-за травмы, полученной на Australian Open.

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Турнир в Барселоне, который стартует 15 апреля, должен стать первым для Надаля за три месяца. Эти соревнования испанец выигрывал рекордные 12 раз.

Надаль в субботу также принял участие в жеребьевке основной сетки турнира в Барселоне. Его соперником в первом круге будет итальянец Флавио Коболли, 63-я ракетка мира.

В число участников турнира также попал испанец Карлос Алькарас, третья ракетка мира, который из-за травмы снялся с проходящего в эти дни «Мастерса» в Монте-Карло. Как и Рублев, Алькарас начнет выступления в Барселоне со второго круга.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Рафаэль Надаль Андрей Рублев (теннисист)
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