Карлос Алькарас второй год подряд снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за травмы

Алькарас второй год подряд снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за травмы

Третья ракетка мира не сможет сыграть в Монте-Карло из-за проблем с правой рукой. В основной сетке его заменит итальянец Лоренцо Сонего, который начнет выступления сразу со второго круга

Карлос Алькарас (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил в соцсети Х, что не сможет сыграть на турнире ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы руки.

«Я тренировался в Монте-Карло и до последней минуты пытался восстановиться после травмы правой руки. Но это было невозможно, и я не могу играть. Очень ждал этого турнира... До встречи в следующем году», — написал 20-летний Алькарас.

Турнир стартовал 7 апреля. Алькарас как один из сеянных должен был начать со второго круга, где его соперником был бы канадец Феликс Оже-Альяссим. Теперь его заменит лаки-лузер, итальянец Лоренцо Сонего.

В прошлом году Алькарас также пропустил соревнования в Монте-Карло из-за травмы.

Ранее в нынешнем сезоне испанец выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а в Майами уступил в 1/4 финала болгарину Григору Димитрову.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.