Алькарас второй год подряд снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за травмы
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил в соцсети Х, что не сможет сыграть на турнире ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы руки.
«Я тренировался в Монте-Карло и до последней минуты пытался восстановиться после травмы правой руки. Но это было невозможно, и я не могу играть. Очень ждал этого турнира... До встречи в следующем году», — написал 20-летний Алькарас.
Турнир стартовал 7 апреля. Алькарас как один из сеянных должен был начать со второго круга, где его соперником был бы канадец Феликс Оже-Альяссим. Теперь его заменит лаки-лузер, итальянец Лоренцо Сонего.
В прошлом году Алькарас также пропустил соревнования в Монте-Карло из-за травмы.
Ранее в нынешнем сезоне испанец выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а в Майами уступил в 1/4 финала болгарину Григору Димитрову.
Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.