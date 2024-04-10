Рублев не защитил титул в Монте-Карло, сенсационно уступив Попырину во 2-м круге

Рублев не защитил титул в Монте-Карло, сенсационно уступив в первом матче

Российский теннисист начал турнир серии «Мастерс» сразу со второго круга, где неожиданно проиграл представителю Австралии Алексею Попырину

Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во втором круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, уступил представителю Австралии Алексею Попырину, 46-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.

Как один из сеянных Рублев начал турнир сразу со второго круга.

Следующим соперником Попырина будет победитель пары Алекс де Минаур (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

В прошлом году Рублев одержал победу в Монте-Карло.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.