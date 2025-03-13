Карпин заявил, что Дзюба заслужил вызов в сборную России

Карпин: Дзюба своей карьерой и игрой в последних матчах заслужил вызов в сборную

Валерий Карпин признал, что сделал исключение из правила не вызывать футболистов старше 30 лет, потому что Артем Дзюба играет хорошо. При этом Карпин призвал не рассуждать про возможный рекорд Дзюбы

Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Нападающий Артем Дзюба заслужил вызов в сборную России своей игрой, дело не только в его возможном рекорде, заявил главный тренер команды Валерий Карпин, которого цитирует пресс-служба РФС.

Ранее 36-летнего Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную. Футболисту осталось забить один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России — пока он делит лидерство по этому показателю с Александром Кержаковым (по 30 мячей).

«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил», — сказал Карпин.

Тренер призвал не торопиться с рассуждениями про рекорд. «Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых — забить», — добавил Карпин, но признал, что в матче с Гренадой будет достаточно голевых моментов.

Карпин отметил, что в этот раз не было острой необходимости вызывать в сборную натурализованного бразильца Дугласа Сантоса из «Зенита», как и Алексея Миранчука из американской «Атланты».

Российская команда 19 марта сыграет в Москве со сборной Гренады, а 25 марта — с Замбией.