Карпин заявил, что Дзюба заслужил вызов в сборную России
Нападающий Артем Дзюба заслужил вызов в сборную России своей игрой, дело не только в его возможном рекорде, заявил главный тренер команды Валерий Карпин, которого цитирует пресс-служба РФС.
Ранее 36-летнего Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную. Футболисту осталось забить один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России — пока он делит лидерство по этому показателю с Александром Кержаковым (по 30 мячей).
«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил», — сказал Карпин.
Тренер призвал не торопиться с рассуждениями про рекорд. «Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых — забить», — добавил Карпин, но признал, что в матче с Гренадой будет достаточно голевых моментов.
Карпин отметил, что в этот раз не было острой необходимости вызывать в сборную натурализованного бразильца Дугласа Сантоса из «Зенита», как и Алексея Миранчука из американской «Атланты».
Российская команда 19 марта сыграет в Москве со сборной Гренады, а 25 марта — с Замбией.
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