Дзюба фразой «трясет, как пацана малолетнего» оценил вызов в сборную
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что до сих пор не верит в вызов в сборную России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией.
Дзюбе 36 лет, в последний раз он играл за национальную команду в сентябре 2021 года при Станиславе Черчесове.
«Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич [Карпин], мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего», — сказал Дзюба.
Футболист поблагодарил Карпина за «возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны».
Всего Дзюба провел за сборную 55 матчей и забил 30 голов — он делит бомбардирский рекорд с Александром Кержаковым.
Дзюба 9 марта превзошел рекорд Кержакова по голам за карьеру, забив 234-й мяч.
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