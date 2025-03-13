Дзюба фразой «трясет, как пацана малолетнего» оценил вызов в сборную

Дзюба — о вызове в сборную: трясет, как пацана малолетнего

Дзюба не играл за сборную после назначения Карпина. По словам 36-летнего форварда, утром он поговорил с главным тренером сборной и тот пригласил его на сбор

Артем Дзюба (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что до сих пор не верит в вызов в сборную России на мартовские матчи с Гренадой и Замбией.

Дзюбе 36 лет, в последний раз он играл за национальную команду в сентябре 2021 года при Станиславе Черчесове.

«Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич [Карпин], мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего», — сказал Дзюба.

Футболист поблагодарил Карпина за «возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны».

Всего Дзюба провел за сборную 55 матчей и забил 30 голов — он делит бомбардирский рекорд с Александром Кержаковым.

Дзюба 9 марта превзошел рекорд Кержакова по голам за карьеру, забив 234-й мяч.