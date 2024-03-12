Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться голевым действием в матче против «Виннипег Джетс», прервав свою результативную серию из пяти матчей

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Виннипег Джетс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0

Заброшенными шайбами отличились Нил Пионк (11-я минута), Алекс Иафалло (29) и Кайл Коннор (51).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин нанес два броска по воротам соперника, выполнил два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Россиянин не набрал очков, прервав результативную серию из пяти игр: в предыдущих пяти встречах Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя передачами.

В карьере Овечкина 840 голов и 693 передачи в 1407 матчах. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, лидером является канадец Уэйн Гретцки (894).

«Кэпиталз» набрал 69 очков в 63 играх и занял пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Виннипег» имеет в своем активе 87 очков после 64 игр и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона.