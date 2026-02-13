Французский биатлонист Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Дистанцию в 10 км он пробежал за 22 минуты 53,1 секунды, не совершив промахов на двух огневых рубежах.
Второе место занял норвежец Ветле Кристиансен (отставание 13,7 секунды; без промахов), третьим стал его соотечественник Стурла Легрейд (+15,9; 0).
Фийон Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В Италии он ранее выиграл смешанную эстафету, а в Пекине победил в пасьюте и индивидуальной гонке.
Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.
