Олимпиада-2026⁠,
0

Французский биатлонист Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Второе и третье места заняли норвежцы — Ветле Кристиансен и Стурла Легрейд
Кентен Фийон Майе
Кентен Фийон Майе (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Дистанцию в 10 км он пробежал за 22 минуты 53,1 секунды, не совершив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место занял норвежец Ветле Кристиансен (отставание 13,7 секунды; без промахов), третьим стал его соотечественник Стурла Легрейд (+15,9; 0).

Фийон Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В Италии он ранее выиграл смешанную эстафету, а в Пекине победил в пасьюте и индивидуальной гонке.

Российские спортсмены на Играх-2026 в биатлоне не представлены.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Олимпиада-2026
