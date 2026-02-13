Девятилетняя дочь Бьорндалена выступила за сборную Минска по биатлону
Дочь многократных олимпийских чемпионов Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой приняла участие в соревнованиях по биатлону в Раубичах (Белоруссия). Об этом сообщается на сайте Президентского спортивного клуба.
9-летняя Ксения Бьорндален не допустила ни одного промаха и заняла пятое место в спринте среди девочек младшего возраста. Отставание от лидера составило 27,8 секунды. Спортсменка представляла сборную Минска.
Родители юной спортсменки также являются биатлонистами. Они не раз побеждали на Олимпийских играх и международных турнирах.
Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, 20 раз становился чемпионом мира и шесть раз обладателем Кубка мира по биатлону. Он является одним из рекордсменов по количеству золотых медалей на зимних Играх (норвежские лыжники Бьорна Дели и Марит Бьорген имеют столько же). На Олимпиаде-2026 в Италии соотечественник лыжник Йоханнес Клебо повторил их рекорд.
Домрачева является четырехкратной чемпионкой Игр по биатлону, двукратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира (2015).
